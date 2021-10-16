''Ankara'ya gelen Taliban heyetindeki 18 kişi terör listesinde''

Katıldığı bir TV programında konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Taliban'ın 31 kişilik heyetinden 18 kişinin Birleşmiş Milletler'in (BM) terör listesinde yer aldığını söyledi.

Özer, bu isimlerin BM'nin yaptırım listesine dahil olduğunu aktardı ve terörle mücadele eden bir ülke olarak Türkiye'nin resmi protokolle Taliban'ı ağırlamasını 'Taliban'ı tanımak' olarak değerlendirdi.

Özer şu ifadeleri kullandı:

'DEVLET PROTOKOLÜYLE AĞIRLAYAMAZSINIZ'

"Bu 33 kişilik kabineden18'i BM'nin terör listesinde olan isimler. Dün gelen zat da Amirhan Muttaki; 26 numarasıyla bu listede. 11 Eylül saldırılarından sonra 'Taliban Yaptırım Listesi'nde. Dün gelen kişi Türkiye'nin teröre destek verdiği için yaptırım uyguladığı bir kişidir. Bunu neden söylüyorum; biz terörle mücadele eden bir ülkeyiz biliyorsunuz. Dünyadan da terörle mücadelede tavizsiz olmasını istiyoruz. Örneğin PKK'nın bir elebaşı, IŞİD'in bir elebaşı başka bir ülke tarafından ağırlandığında ne hissediyorsak bu odur, farkı yoktur. Diyoruz ya; Amerika'da Rusya'da görüşüyorlar, onlara nasıl tepki veriyorsak bunun o görüşmelerden bir farkı yoktur. Yaptırım uygulanan bir ismi siz devlet protokolüyle ağırlayamazsınız."

'BU TALİBAN'I TANIMAKTIR'

Özer, Taliban heyetinin resmi protokolle ağırlanması ve Kabil Büyükelçisi'nin dışişleri bakanını ziyaret etmesini Türkiye'nin Taliban'ı tanıması olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi ve bu mücadeleye gölge düşüren bir ziyaret var. Yaptırım listesindekileri resmi protokolle ağırlayamazsınız. Diyebilirsiniz ki 'Taliban'la görüşülmeyecek mi?' Görüşülür, şöyle görüşülür, alt düzey yetkililer görüşür, Katar'da görüşürsünüz mesela. Bir başka hata, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kabil'de büyükelçilisi var, geçen hafta gitti bu gelen kişiyi ziyaret etti, sosyal medyasından da duyurdu; "Ben dışişleri bakanını ziyaret ettim" diye. Bunların hepsinin adı 'tanımak' demektir, de facto tanımaktır bu. Bu ziyaretin ne eksiği var, bir Anıtkabir'e gitmediği kalmış."