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Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Güncel 03.12.2020, 22:40
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Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi

Ankara Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi” denildi.

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