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Ankara-Konya seferini yapan YHT Konya'ya ulaştı

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2 ay önce durdurulan ve bugün itibariyle başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri kapsamında Ankara'dan yola çıkan YHT Konya’ya geldi.

Ankara-Konya seferini yapan YHT Konya'ya ulaştı

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2 ay önce durdurulan ve bugün itibariyle başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri kapsamında Ankara'dan yola çıkan YHT Konya’ya geldi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:53
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Ankara-Konya seferini yapan YHT Konya'ya ulaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart'tan itibaren YHT seferlerine ara verildi. Normalleşme adımları ile birlikte YHT seferleri de bugün itibariyle başladı. Konya Tren Garında dün yapılan hazırlıkların ardından bugün saat 08.00'da Konya'dan İstanbul'a ilk YHT seferi gerçekleşti. Konya - İstanbul seferinin ardından 08.30 treni Konya'dan Ankara'ya hareket etti. Saat 08.30'da ise Ankara'dan hareket eden yüksek hızlı tren ise 10.17'de Konya'ya ulaştı. Sabah ve akşam ikişer sefer ile devam edecek olan YHT saat 17.30 İstanbul ve 18.15 Ankara seferleri ile sürdürülecek.

Ankara-dan Konya'ya gelen Turan Tufan, “Yolculuğumuz çok güzel geçti, sosyal mesafeye uyduk. Gayet güzel ve konforlu bir seyahatimiz oldu. Devlet Demir Yollarına teşekkür ederiz. Sosyal mesafe uyumu olarak gayet iyiydi, bir problem yok. Gayet başarılı. Biz oto alım satımı ile uğraşıyoruz, araba aldık onun için geldim” ifadelerini kullandı.

Hamza Adıyaman ise, sosyal mesafeye uyduklarını, önceki yolculuklarının kalabalık ve yiyecek servisinin olduğunu belirterek araba alım satımı için Konya'ya geldiğini söyledi.
Cesim Korkmaz da, “Mesafeli geldik birer metre mesafe ile zaten bir koltuk boştu. Yolculuk güzel geçti. Tapu müdürlüğünde işimiz vardı onun için izin belgemizi alıp geldik. Akşam da tekrar dönüş için bilet aldık” dedi.

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