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Ankara-Eskişehir yolundaki MTA bahçesinde şiddetli patlama!

Ankara-Eskişehir yolundaki Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kampüsü bahçesinde doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Güncel 20.10.2021, 10:09 20.10.2021, 10:40

Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor.

Patlama sonucu yangın başladığı ve yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Isı sayaçlarına gelen doğalgaz akışı kesilerek yangına müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu doğalgazın da bitmesiyle yangın söndürüldü.

MTA'DAN AÇIKLAMA

MTA'dan yapılan açıklamada, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.

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