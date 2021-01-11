Ankara Depremi'nin sesi kaydedildi

Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün saat 22.53'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Livaoğlu, depremin Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile depremin sinyali ses kaydına dönüştürüldü.