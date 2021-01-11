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Ankara Depremi'nin sesi kaydedildi
Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile yer altında çıkan ses kaydedildi.
Güncel 11.01.2021, 12:01
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün saat 22.53'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Livaoğlu, depremin Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile depremin sinyali ses kaydına dönüştürüldü.
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