Ankara'dan yükselen iyilik ülke sınırlarını aştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganıyla Başkent’te ikinci dalgasını başlattığı ve ülke sınırlarını aşan “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına hayırsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Toplumsal dayanışma örneği olan ve hayırseverlerin bağışlarıyla büyüyen iyilik her geçen gün daha da artarken, Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına yapılan bağış tutarının 1 ayda 20 milyon TL’yi geçtiğini söyledi.

İYİLİK YARIŞI REKOR KIRIYOR

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyasına Büyükşehir Belediyesinin “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin su faturası borçları büyük ölçüde ödenirken, nakit yardımından iftar paketine kadar birçok iyilik de dalga dalga yayıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanyaya destek veren hayırseverlere “Ankara’yı iyiliğin başkenti yapan herkese sonsuz teşekkürler” sözleriyle seslenerek, şu mesajı paylaştı:

“Pandemi sürecinde sayısı artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla tek yürek oluyoruz. Ayrı kaldığımız şu günlerde hemşehrilerimizin iftar sofralarını kurmaya vesile olup 20 milyon TL’lik destek sağlayan herkese minnettarım.”

İyilik yarışında yeni bir rekor kırılırken, “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası ile 1 ayda (6 Mayıs 2021 itibarıyla);

-Su Ver ile 52 bin 839 adet su faturası ödenerek, 2 milyon 334 bin 357 TL,

-Bilet Ver ile 2 bin 464 adet ANKARAKART’a yükleme yapılırken, 147 bin 956 TL,

-El Ver ile 18 bin 557 nakit yardım adedine ulaşılırken, 5 milyon 860 bin 975 TL,

-İftar Ver ile 212 bin 241 sipariş verilirken, 5 milyon 306 bin 125 TL,

-Afiyet Ver ile 33 bin 404 yardım kolisi siparişi alınırken, 6 milyon 526 bin 200 TL olmak üzere yapılan toplam yardım tutarı 20 milyon TL’yi geçti.