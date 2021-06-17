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Ankara'dan İstanbul'a giden YHT arıza yaptı! Yüzlerce yolcu 2 saat bilgi verilmeden bekletildi...

Alınan bilgiye göre Ankara'dan İstanbul'a hareket eden hızlı tren İzmit'te arıza yaptı. Yaklaşık 2 saat yolcular hızlı tren içerisinde bekletildi.

Güncel 17.06.2021, 21:33 17.06.2021, 21:45
Ankara'dan İstanbul'a giden YHT arıza yaptı! Yüzlerce yolcu 2 saat bilgi verilmeden bekletildi...

Yüksek Hızlı Tren (YHT), aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 

Hızlı ve güvenli olması sebebiyle yolcular tarafından tercih edilen hızlı tren arıza yapınca yolcular ne yapacağını şaşırdı. 

Son olarak Ankara'dan istanbul'a hareket eden hızlı tren, Yarımca İstasyonu'nda arızalandı. Yolcular herhangi bir şekilde bilgilendirilmedi. Zaman ilerledikçe yolcular arasında tansiyon arttı. 

İddialara göre tren hattına devrilen bir vinç sebebiyle tren seferleri kesintiye uğradı. Vatandaşlar saatlerce trenin hareket etmesini bekledi..

Yetkililerce herhangi bi8r açıklama yapılmaması yolcuları çileden çıkarttı.

Aksayan seferler sebebiyle mağdur olan yolcular tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

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