Ankara'daki kazada hayatını kaybeden iki kişi duran trendeki 2 makinistmiş...

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Ankara'nın Kalecik ilçesindeki İncirlik mevkiinde sabah saatlerinde bir tren kazası yaşandı. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın hemen ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre Kayseri’den Çankırı’ya giden tren içerisindeki makinistler Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat hayatını kaybederken, Çankırı’dan Kayseri’ye giden diğer tren içerisindeki makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz ise hafif yaralandı.

ADIM ADIM KAZA

İki trenin kafa kafaya geldiği kaza nasıl yaşandı? HABERTÜRK’ün, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre adım adım kaza şöyle yaşandı:

- Kazaya karışan trenlerden biri, “kırmızı ışık” yandığı için durdu ve beklemeye başladı.

- Aynı hatta başka bir yük treni daha bulunuyordu. Bu tren, belli bir hızda hareket ediyordu. Tren, yaklaştı, yaklaştı ve bekleyen diğer trene çarptı.

- Kaynaklar, duran trendeki 2 makinistin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Çarpan trendeki personelde can kaybının olmadığı belirtiliyor.