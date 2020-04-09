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Ankara'da kurulan dezenfekte kabini yoğun ilgi görüyor

Ankara'da özel firma tarafından üretilerek tanıtım için caddeye konulan dezenfeksiyon kabini yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için sıraya girdi. Kucağında köpeği ile bile kabine giren oldu.

Ankara'da kurulan dezenfekte kabini yoğun ilgi görüyor

Ankara'da özel firma tarafından üretilerek tanıtım için caddeye konulan dezenfeksiyon kabini yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için sıraya girdi. Kucağında köpeği ile bile kabine giren oldu.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:08
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Ankara'da kurulan dezenfekte kabini yoğun ilgi görüyor

nkara'da ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon kabini üretti. Firma, kişinin üzerindeki kıyafetler ve ayakkabıların yüksek basınçla ıslatmadan dezenfeksiyonunu sağlayan kabini, Mamak Hocalı Caddesi'nde tanıttı.

Firma sahibinin arkadaşının iş yeri önünde cadde üzerine konulan dezenfeksiyon kabinine çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için kuyruk oluşturdu. Sıraya girenler, virüsten korunmak için sosyal mesafe kuralına uygun bekledi. Dezenfekte olabilmek için elinde köpeği ile bile kabine giren oldu.

"1 saatte 300 kişi dezenfekte olabiliyor"

Firma ortaklarından Ahmet Kaya, hareket sensörü bulanan kabinin 1 saatte 300 kişiyi dezenfekte etme özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Kaya, "El ve yüz dezenfektelerini sürekli yapıyoruz; ama kıyafetlerle ve ayakkabılarla ilgili kısımda dezenfekte konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Kıyafetleri omuz hizasından ayakkabılara kadar dezenfekte etmesini sağlıyoruz. Çalışma prensibi olarak da sensörlüdür, bir kişi içeriye girdiği anda yaklaşık 10 saniye buhar olarak basıyor. Dışarı çıktığımızda üzerimizdeki bakterileri dezenfekte etmiş oluyoruz. Kullanılan ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Özellikle alkol içermediği için boğazımızda sıkıntı doğuracak bir ürün değil. Biz kıyafetlerimizi dezenfekte ederek, virüsün eve girmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Proje Koordinatörü Özkan Şengül ise, "İnsanlar bir şekilde ellerini dezenfekte edebiliyorlar, maskeyle yüzlerini koruyabiliyorlar; ama kıyafetleriyle ilgili sürekli bir tedirginlik halindeler. Biz de bir nebze bunun önüne geçebilmek için, dezenfekte kabini yaptık. İçeriye girdiğiniz zaman içerideki hareket sensörleri sayesinde kabin harekete geçiyor ve 10 saniye boyunca buhar püskürtüyor. Çıktığımız zaman ayakkabımız, kıyafetimiz, elimizdeki eşyalar komple dezenfekte olarak çıkıyoruz" diye konuştu.

"Köpeğimle dezenfekte oldum"

Köpeği ile kabine giren Esra Sanegül, "Köpeğimi günde üç kez mecburen tuvalete dışarıya çıkarıyorum. Gezdirdikten sonra eve götürürken temizliğini yapmaya bu günlerde daha da dikkat ediyorum. Eve getirince özenle ayaklarını silip, yıkıyoruz. Burada da köpeğimle beraber dezenfekte oldum" dedi. Selma Kurtul, işi gereği mecburen dışarıda olması gerektiğini söyleyerek, "Benim gibi dışarıda çalışmak zorunda kalan insanlar için özellikle hastane çalışanları, belediye çalışanları gibi zorunlu hizmet veren yerler için çok güzel düşünülmüş bir ürün" şeklinde konuştu.

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