Ankara'da koltuk kapmaca... Son karar milletin...

Mesele koltuk kapma mücadelesi

5 lider de meçhul bir koltuğun sevdasında. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olmak için can atıyor!!!!

Ahmet Davutoğlu ise Cumhurbaşkanı icraatçı yardımcısı olma rüyasında. Bugüne kadar Erdoğan'ın kolladığı, bakanlık verdiği Ali Babacan, ülkenin ekonomisini yönetme sevdasında.

Gültekin Uysal, milletvekilliği koltuğu kapma hevesiyle liderlerin yanında en zayıf halka olarak yer alıyor.

Ey koltuk! Sen ne övgülere, ne sövgülere layıksın!

Ne büyük bir oturaksın ki; herkes senin üstüne oturmak için can atıyor…

Peki bu koltuk olmasa ne olur?

Bir düşünelim.

Kemal Kılıçdaroğlu bugün yanında duran 4 parti Başkanına; “Sizi CHP’de milletvekili listelerine koymayalım, bana karşılıksız destek verin. Herkes kendi partisinin milletvekili listesini yapsın, seçime öyle gidelim” derse; YANINDA KİM KALIR?

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal… Bu liderlerden hangisi bu çağrıya ses verir?

Temel Karamollaoğlu bir dakika durur mu? Peki tek rüyası ne?

Peki Ahmet Davutoğlu? Bu çağrıya karşılıksız destek vermesi nasıl mümkün olur?

Ali Babacan’a gelirsek eğer, HDP’ye bile ılımlı yaklaşan Babacan, karşılık almadan Kılıçdaroğlu’nun böyle bir çağrısına nasıl karşılık verir?

Oy potansiyeli açısından 5’li masaya çok fazla bir katkısı olmayan Gültekin Uysal’ın durumu ise zaten ortada…

Peki böyle bir atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanımda Kim kalır?

Meral Akşener masaya geri döner mi? Dönerse ne olur?

Haydi bakalım bir düşünün…

Öyle anlaşılıyor ki herkesin derdi makam mevki…

Bugün Kahramanmaraş’taki büyük felaketin üzerinden bir ay geçti. Halen kaldırılamayan enkazlar 11 ilde bekliyor. Bu şehirlerde milletimiz çadırlarda yaşam savaşı verirken, siyasi parti başkanları Türkiye'deki en pahalı makam araçlarıyla koltuk taksimi için Saadet partisi önüne gelecekler. Kırmızı halıda yürüyecekler ve koltuk paylaşımı için pazarlığa devam edecekler.

Depremzedeler, Eyt'liler, işsizler, çiftçiler, evsizler, engelliler, hastalar acaba ne kadar umurlarında?

Peki 'Biz yaptık oldu" ya seçmen 14 Mayıs'ta nasıl cevap verecek?