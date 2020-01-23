Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, 06.54'te 4.5 büyüklüğündeki deprem ise yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını, detaylı incelemenin görevli ekiplerce sürdüğünü duyurdu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mahalleleri gezerek hasar tespit çalışmasında bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun, şu ana kadar can kaybı ve yaralanan yok. İlk deprem, Kozayağı Mahallesi, ikincisi ise ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Mahalleleri gezerek hasar tespitinde bulunuyoruz. Şu ana kadar gelen bir yıkım ihbarı yok."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.