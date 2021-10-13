Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı..

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gazetecilere yaptığı "Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan gitmemek için her şeyi yapacaktır" sözlerinin yarattığı tartışma sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma hamlesi geldi. Yapılan açıklamada resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AK PARTİ'NİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den çok sert bir tepki gelmiş, açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır. CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

"ÜLKEMİZE ZARAR VERMEKTEN KAÇINMAYAN BİR ANLAYIŞ"

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."