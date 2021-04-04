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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! 103 amiralin bildirisine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Güncel 04.04.2021, 14:01
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı! 103 amiralin bildirisine soruşturma

Yapılan açıklama şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

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