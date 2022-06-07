Ankara Büyükşehir'den açıklama: ''Başkent'te olumsuz bir durum yok''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara’da bugün 38.6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda Büyükşehir Belediyemize şu ana kadar 401 ihbar ulaşmış olup tüm ihbarlara derhal müdahale edilmiştir. Altgeçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır.

ABB, 1132 araç ve 2322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.