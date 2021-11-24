Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında kurumun iletişimi sağlayan fiber kablolarına büyük ölçüde zarar verdi. TRT, dikkatsiz çalışma sonrası yayınlarında kesintiler yaşandığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarara uğratıldı.

Sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu'nun yeni bir hat döşeme çalışmasına başladığı öğrenildi.





"BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞEN..."

TRT, "yayınların kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır" notunuyla sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında kurumumuzun iletişimini sağlayan fiber kablo sistemi büyük zarar görmüştür.

Çalışmaları yürüten ekiplerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu durum nedeniyle TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarımızda kesintiler yaşanmaktadır.

TRT yayınlarında kesintilere neden olan sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu yeni bir hat döşeme çalışmasına hızlıca başlamıştır.

Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri nedeniyle izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



