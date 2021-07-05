ANKAmall’A EN ÇEVRECİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖDÜLÜ

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden ANKAmall, çevre konularındaki duyarlılığı ve yenilikçi çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘’En Çevreci Alışveriş Merkezi’’ ödülünü almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir Bir Çevre için Trijenerasyon Sistemi

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak elektrik enerjisi üretiminden sıfır atık projesine kadar birçok çalışma gerçekleştiren ve sürdürülebilir bir çevre hedefiyle çok önemli faaliyetleri hayata geçiren ANKAmall, 2016 yılında devreye aldıkları trijenerasyon sistemiyle elektrik üretirken, ısıtma ve soğutma da elde ediyor. Bu sistemde yerinde doğalgaz ile yerinde elektrik enerjisi üretimi sağlanıyor; elektrik enerjisi üretilirken aynı zamanda o jeneratörün egzozundan dışarıya verdiği ısı ve bloğundaki sıcaklık kullanılarak binada ısıtma suyu elde ediliyor. Klima santrallerindeki içeri üflenen hava da ısıtılıyor; böylelikle kışın büyük bir enerji tasarrufu elde ediliyor. Ortaya çıkan ısı atmosfere atılmadan suyun ısınmasında da kullanılıyor. Trijenerasyondaki ikinci bir özellik de yine bu blok ve baca gazının ısısıyla soğutma sağlayan bir teknoloji olan absorbsiyon chiller makinesi ile egzoz gazındaki ısı soğutma enerjisine çevrilerek yazın binanın soğutulmasında kullanılıyor. ANKAmall yatırımcının desteğiyle kurulan bu sistem sayesinde hem elektriğin, hem de sıcak ve soğuk suyun büyük bir kısmı karşılanıyor.

Geri dönüşümle ‘’Atık Evi’’

Çevreci yaklaşımlarının ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Başkentin sosyal hayatına da büyük bir katkı sağlayan ANKAmall’un geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği Kırmızı Kış Festivali’nde kullanılan evlerden biri değerlendirilerek Atık Evi haline getirildi. Dönüştürülerek yeşile boyanan Atık Evi, çöpleri ayrıştırmak amacıyla büyük bir titizlikle kullanılıyor ve örnek olarak gösteriliyor. Yeni bir atık oluşturmak yerine yine var olan malzemenin kullanılmasıyla hayata geçirilen Atık Evi’nde atıklar da kağıt, plastik ve cam olarak ayrıştırılıyor; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesine girişleri yapılarak kayıt altına alınıyor.