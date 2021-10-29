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Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Güncel 29.10.2021, 12:07
Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, kendisini alkışlayan vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Anıtkabir'den ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.''

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