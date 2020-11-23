Anaokulu ve Kreşler Açık Mı? Dersaneler, Özel Okullar da Kapandı Mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyreltilmiş ve kademli olarak yürütülen yüz yüze eğitim faaliyetlerinin askıya alındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Açıklamada yıl sonuna kadar eğitimin uzaktan devam edeceği belirtildi. Peki anaokulları, kreşler, dersaneler, özel okullar da kapandı mı? Önceki açıklama MEB tarafından yapılmış ve kreşlerle, anaokullarının da 4 Ocak 2021'e kadar kapalı kalacağı, uzaktan eğitime geçeceği berlitilmişti.

Kamuoyunda aksi yönde karar alınması isteğinin, beklentisinin ardından bu yönde adım atıldı. MEB tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre; Kreşler 5 gün yüz yüze eğitim yapacak. 30'ar dakikadan 6 ders olacak. MEB'in önceki açıklaması şöyleydi; ''20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar.'' Özel okullar ve kurslarla ilgili yeni bir karar alınmadı. Söz konusu kurumlar uzaktan eğitimle devam edecek!