Anadolu Fest iptal edildi!

Eskişehir'de 12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu Fest, 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından yasaklanmıştı. Yasağın ardından tekrar girişimde bulunduklarını belirten Anadolu Fest, haziran ayında planlanan festivalin gerçekleşemeyeceğini duyurdu ve biletlerin iadesinin yapılabileceğini belirtti.

Anadolu Fest’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili Müzikseverler;

Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere festivalimiz 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek dialog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.

Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz.

Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”