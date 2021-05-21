Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi sona erdirildi! Açıklamayı Anadolu Ajansı yaptı...

Musab Turan şunları söyledi:

"Bu narko-bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve 19 yıllık AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Çarşıda pazarda metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız tek kelime etmiyor.

Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum; Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım 3.5 yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken ben utanıyorum. Sizlerin çocukları yok mu?"

ANADOLU AJANSI'NDAN MUSAB TURAN AÇIKLAMASI

Anadolu Ajansı Musab Turan'ın iş akdinin sona irdirildiğini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle: