banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
İthal et ambalajında Kovid-19'a rastlandı
İthal et ambalajında Kovid-19'a rastlandı

Ana yolda giderken bir anda karşılarına mezar çıkıyor

Bursa'da ana yolda ilerleyen sürücüler aniden mezarla karşılaşınca hayrete düşüyor.

Güncel 16.11.2020, 10:50
6

Gürsu ilçesinin Karahıdır köyünde, yolun ortasında bulunan mezar sürücülerin ilgisini çekiyor. Yıllardır burada bulunan mezar 1977 yılında yapılan yol çalışmalarında dozerle kaldırılmak istendi. Bu mezarı buradan kaldırmak isteyen dozerin ilk başta paletleri koptu. Tamir edilen iş makinasının ikinci defa denemesinde ise kepçesi kırıldı. Yatır olduğu düşünülen kabri yerinden kımıldatmama kararı alan köylüler, yandaki arazi sahibinin yerinden yol vermesiyle yolu mezarın yanından geçirdi. Mezar köye ilk defa gelenlerin ilgisini çekiyor. Sürücüler köylülere mezarın neden yolun ortasında olduğunu sorarak bilgi alıyor.

Köylerinin tarihinin Osmanlı'nın kuruluş tarihiyle aynı olduğunu belirten Karahıdır köylüleri, "Burada bulunan yolumuz toprak ve dardı. 1977 yılında köyümüzün yolu asfaltlandı. Bu mezarın bulunduğu alana kadar iş makinaları rahat çalıştı. İş makinaları mezarı kaldırmayı denedi, ama ilk denemede makinanın paleti koptu. Tamir edilen makinanın ikincide ise kepçesi koptu. Biz bu mezarı buradan kaldırmama kararı aldık. Yolu mezarın yanından geçirdik. Mezar yolun ortasında kaldı. Bu yolu ilk defa kullananlar yolun ortasında mezarı görünce şaşırıyorlar. Bize soruyorlar, bizde neden yolun ortasında olduğunu anlatıyoruz" dediler.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
az bulutlu
banner378