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Amfibi ve gemiciler bilek güreşinde…
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 21 yıl önce Dynamic Mix Tatbikatı’na katılan TCG SARUCABEY gemisindeki askerlerin bilek güreşi yaptığı fotoğraf paylaşıldı.
Güncel 11.03.2021, 14:32 11.03.2021, 14:36
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Amfibi ve gemiciler bilek güreşinde…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2021
21 yıl önce Dynamic Mix Tatbikatı’na katılan TCG SARUCABEY gemimizden güzel bir fotoğraf.#tbt #TarihteTürkOrdusu pic.twitter.com/xIXax1W3OI