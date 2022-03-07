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Amerikan rüyası gerçeğe dönüşür mü? ABD’de iş kurmanın püf noktaları neler?

ABD’de göçmen olmak, çoğu kişi için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiyken, burada doğru bir girişimle hedefi on ikiden vurmak da yine herkesin hayali… Peki, bir zamanların “Fırsatlar ülkesi” ABD, hala bu kurumsal unvanını koruyor mu? Birleşik Devletler’de tutunmak için girişimcilerin dikkat etmesi gerekenler neler? ABD'de faaliyet gösteren e-ticaret ajansı Road Global'in kurucusu Bashak İlhan, konuyla ilgili altın değerinde bilgiler aktardı.

Güncel 07.03.2022, 17:31
Amerikan rüyası gerçeğe dönüşür mü? ABD’de iş kurmanın püf noktaları neler?

Aslında ABD pazarında tutunabilmek ne göründüğü kadar zor, ne de bir o kadar kolay. Aslında doğru noktalara temas ederek girişimcilerin başarıya ulaşmaları imkansız sayılmaz. Üçü ABD’de olmak üzere dört şirket kurmuş uluslararası bir internet girişimcisi olan Bashak Ilhan, 2017'de Türk-Amerikan Derneği Onur Üyesi seçildi ve şu an ABD'de birçok girişime mentorluk ve dijital pazarlama dersleri veriyor. Tüm bunların yanı sıra Jennifer Lopez'in de aralarında yer aldığı influencer marketing projelerinin başında bulunuyor.

İlhan, ABD pazarına girmeye hazırlanan girişimcilere hem deneyimlerine, hem de öngörülerine dayanarak okunması gereken bilgiler aktardı.

Öncelikle ürünü doğru seçmek büyük önem taşıyor. Çünkü hiç bilinmeyen bir ürün, kapsamlı bir halkla ilişkiler ve reklam çalışması gerektirebilir. Spesifik, yöresel ürünler yerine Amerikalıların daha aşina olduğu, talep gösterdiği ürünlerle pazara girmek daha yararlı olacaktır.

Dijital kanallar aracılığıyla mutlaka trendleri ve gündemi takip edin. Böylece müşteri eğilimlerini doğru analiz ederek nokta atışı ürünlerin satışına başlayabilirsiniz. Sosyal medya, son trendleri takip etmek isteyenler için gerçek bir vaha.

Bunların yanı sıra genel bir öneri olarak mutlaka kapsamlı bir pazar araştırması yapılmalı. Öne çıkan sektörleri, taleplerle ilişkilendirerek doğru korelasyon sağlamak gerekli. ABD’de her eyaletin şartları farklı olduğundan piyasaya sürülecek ürünleri de buralardaki iklim şartları, ekonomik, sosyolojik ve toplumsal koşullara göre uyumlandırmakta fayda var.

Mutlaka kar ve zarar konusunda bir aksiyon planınız olsun. İçerisine her masrafı kalem kalem yazın ki, yabancı bir ülkede işinizi şansa bırakmayın.

Fiyatı doğru belirlemeye gayret edin. Bir ürünün Türkiye’deki fiyatıyla başka ülkelerdeki fiyatı sıklıkla aynı olmaz. Özellikle ABD’deki gibi rekabetin üst düzey olduğu pazarlarda fiyat ayarlamasını doğru yapmak hayati önem taşıyor.

ABD’de iş yapabilmek için bazı hukuki yükümlülükler var. Bunlardan biri de şirket sahibi olmak. Şirket kurmak için birçok adımı gerçekleştirmeniz gerekiyor ve bunun için de SSN sahibi bir mini hissedara ya da yöneticiyle çalışmanız gerekiyor.

Elbette reklam ve tanıtım da ABD’nin devasa pazarı için kritik öneme sahip. Influencer marketing, ilanlar, hediye gönderimi, katalog, networking, grup çalışmaları gibi yöntemlerle ürünlerinizi mutlaka daha geniş kitlelere tanıtmalısınız.

Markalaşma adımını da atlamayın. Logonuzdan marka adınıza, İngilizce diksiyonunuzdan ürün görsellerinize kadar markanızı konumlandırırken tamamlamanız gereken pek çok adım var.

Bu arada satış kanallarınızı da ince eleyip sık dokuyarak seçmeyi unutmayın. Amazon, etsy, Wallmart gibi pek çok sitede ürünlerinizi sergileyebilirsiniz. Bunun için ABD’de bir şirket sahibi olmanız ve ürünlerinizin Amerika’da depolanıyor olması temel şartlar.

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