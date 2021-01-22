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Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk

Amerika’da Pentagon, Smithsonian Enstitüsü, IMF, Dünya Bankası ve Inova Well gibi kurumlarda stres yönetimi teknikleri öğreten integral yaşam danışmanı, stres idaresi uzmanı ve yazar Elvan Demirkan, mart ayında Amerikan Kongresi üyeleri ve personeline stres yönetimi teknikleri içeren bir ders verecek.

Güncel 22.01.2021, 10:18
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Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk

Amerika’da Pentagon, Smithsonian Enstitüsü, IMF, Dünya Bankası ve Inova Well gibi kurumlarda stres yönetimi teknikleri öğreten integral yaşam danışmanı, stres idaresi uzmanı ve yazar Elvan Demirkan, mart ayında Amerikan Kongresi üyeleri ve personeline stres yönetimi teknikleri içeren bir ders verecek.  ABD’de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri arasındaki siyasi gerginlik daha da arttı. 20 yıldır başkent Washington DC’de yaşayan Elvan Demirkan, 20 yıllık tecrübe, beceri ve iç görüsü ile moralleri yerle bir olan kongre üyeleri ve personeline meditasyon ve stres atma teknikleri ile destek olacak. 

Elvan Demirkan “Bugün Amerika’da yeni ve umut dolu bir gün. Yeni yönetim; iyileşmeye, yaraları sarmaya ve bütünleşmeye önem veriyor. Farklılıklarımıza rağmen aynı dünyada, hatta aynı çatı altında yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Benim vereceğim dersin de böyle bir döneme denk gelmesi benim için çok anlamlı” diye konuştu. Demirkan sözlerine şöyle devam etti: “Sunum yapacağım kişilerin kariyerlerinin en tepe noktasındaki insanlar olduklarının farkındayım. O yüzden onları zekaları ile yakalamaya çalışacağım. Sunumumu ‘iyileşme ve yenilenme’ konsepti üzerine kuracağım. Kim olursanız olun, hepimiz insanız ve sadece insan olmanın getirdiği fonksiyonsuzlukları yaşıyoruz. Hayatımızdaki strese karşı kendimizi her an kasıyoruz. Uykumuzda bile… Kronik gerginlik, bu tepkilerin bedenimizde yuva oluşturmasıdır. İş hayatının getirdiği uzun süreli baskı ve stresin bedeli çok ağır. Amacım; strestin yıpratmasına izin vermemek için küçük bir perspektif sunmak. Özellikle gergin, öfkeli, endişeli, huzursuz hissettikleri zamanlarda içlerinde biraz rahatlayabilecekleri bir alan yaratmaya çalışmak. Kapasitelerinin sınırsız olmadığını ve enerjilerini sürekli yenilemeleri gerektiğini fark etmelerini sağlayacağım. Bedeni nefes almaya, kendini bırakmaya alıştıran teknikleri öğretip, bunu ihtiyaçları olduğu her an fark edip, yapabileceklerini göstereceğim.”

En çok satanlar listelerinde yer alan Hayatla Mücadeleden Yaşamaya Geçiş, Erken Akıllan Geç Yaşlan, Hayalden Gerçeğe Mutluluk,  Akıllı Arzular kitaplarının yazarı  Elvan Demirkan, Deepak Chopra, Matthieu Ricard gibi dünyaca saygın bütünsel tıp uzmanlarından eğitim aldı. 2002 yılından beri Sabah Gaztesi’nde köşeyazarlığı yapan Demirkan,  aralarında politikacıların, sanatçıların, yöneticilerin, bilim insanlarının olduğu çok kişiye yaşam danışmanlığı yapıyor ve “Nasıl hissettiğinizi değiştirin; yaşamınız değişsin” diyor.

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