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Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout'dan şaşırtıcı ''Ayet-el Kürsi'' tilaveti

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla takipçilerini şoke etti. Bakara Suresi 255. ayet olan ve 'Ayet-el Kürsi' olarak bilinen kuran ayetini okuyan şarkıcı, bir anda odak noktası oldu.

Güncel 11.09.2021, 09:31 11.09.2021, 09:37

Jennifer Grout, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hâlâ taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında." diyen Grout, "Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir" olduğunu göstermek istedim" ifadelerini kulandı.



 

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