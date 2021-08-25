Amerika’dan ve Rusya’dan dalga sörfü için Ordu’ya gelen iki kadın, fındıktan çikolata yapmanın heyecanını yaşadı



Amerikalı Jessica Siefkes ve Rus Ekaterinburg Kubasova, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çikolata Park Atölyesinde deneyimli ustalarla birlikte kendi çikolatalarını yaptı. Büyük heyecan ve mutluluk içerisinde kendi çikolatalarını yapan Siefkes ve Kubasova hem Ordu’ya hem fındığa hem de çikolata yapımına hayran kaldı.



Amerikalı Jessica: “Sörf yapmak için geldim, çikolata yaptım”

Amerika’dan Ordu’ya gelen Jessica Siefkes, fındığın toplanmasından kurutulmasına kadar tüm aşamalarını gördüklerini ve bir ilki yaşayarak çikolata yapma deneyimi yaşadıklarını ifade etti. Jessica Siefkes, “5 gün önce buraya sörf eğitimi almak amacıyla geldim. Birkaç defa dalga yakaladık ve sörf yaptık. Ordu çok güzel bir şehir ve burada keyifli zaman geçiriyorum. Şehir çok güzel, şehri gezme ve görme fırsatımız oldu. Artık yavaş yavaş ve planladığımız aktivitelerimizin haricinde böyle sürpriz etkinliklere de dahil olduk. Burası çok keyifliydi. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Ordu’da fındığın toplanma, kurutulma daha sonra hazırlanmış olan fındıkları çikolata ile buluşturma deneyimi benim için çok çok eğlenceliydi. Aslında Ordu için fındığın ne kadar büyük bir anlama sahip olduğunu bu deneyimle öğrenmiş oldum. Çok özel bir deneyimdi” dedi.



Rus Ekaterinburg Kubasova: “Fındıktan çikolata yapmak rüya gibiydi”

Ordu’da Çikolata Park’ta çikolata yapmanın heyecanını yaşayan bir diğer isim Rus Ekaterinburg Kubasova’da Rusya’da fındığın pahalı olduğunu ve bu sebeple fındık üzerinde yürümenin kendini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Ordu’da çikolata deneyiminin kendisi için rüya gibi bir şey olduğunu dile getiren Ekaterinburg Kubasova, “Ordu hakkında daha önce hiçbir şey duymamıştım. Burada inanılmaz güzel, genç bir topluluk var. Buraya sörf öğrenmeye geldim ve şu an kendimi bir çikolata fabrikasında buldum. Bu kadar fındığın ve çikolatanın içinde olduğuma inanamıyorum. Normalde fındık çok pahalı bir ürün. Bulunduğum yerde çok pahalı ve erişilebilir değil. Dolayısıyla burada fındıkların içinde yürümek ve onların tadını deneyebilmek, taze taze yiyebilmek onun da ötesinde birde bunu çikolataya dönüştürebilmek benim için rüya gibi bir şey. Keşke imkânım olsa ve bütün valizimi fındıkla doldurup Rusya’ya geri götürsem. Burası sürprizlerle dolu bir yer ve her ucundan başka bir deneyim çıkıyor. Bir yerden sörf bir yerden fındık o yüzden zaman kaybetmeden gelin ve tamamen dalgalara bırakın kendinizi, sürprizlerle Ordu sizi şaşırtacak” diye konuştu