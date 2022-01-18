AMERİKA'DA İŞ VİZESİ RANDEVULARI YENİDEN BAŞLADI

Türkiye`nin ABD`ye yaptığı rekor ihracat rakamlarından da görülebileceği üzere son dönemde Türk iş dünyasının ve girişimcinin Amerika'ya iş amaçlı düzenli seyahat etme veya Amerika'ya iş amaçlı yerleşme konusundaki taleplerinde büyük bir artış var.

ŞU AN AMERİKA’DA TİCARETTE PANDEMİ ETKİSİ YOK

İş dünyasına yönelik vize ve göçmenlik konularında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Amerika merkezli danışmanlık kuruluşu MATCH’in hukukçularından Aleks Çelik, öncelikle kış aylarında dünyada pandeminin yükselmesiyle beraber Amerika’daki durumu aktarıyor: “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Ocak ayında Amerika’nın özellikle birkaç eyaletinde pandemide vaka sayıları arttı. Ama hem o eyaletlerde hem de ülke genelinde yaşam ve ticaret devam ediyor. Aylık tüketim ve ticaret rakamlarına bakıldığında Ocak ayında bile durumun ticari açıdan iyi olduğunu gözleniyor. O nedenle kimse geçtiğimiz yıl pandeminin zirve yaptığı aylardaki gibi bir durumun olduğunu düşünmesin.”

VİZE GÖRÜŞMELERİ AÇILDI; İŞ-TİCARİ VİZELERDE PATLAMA YAŞANDI

Pandemi döneminde ABD konsolosluklarında vize mülakatları büyük ölçüde askıya alınmıştı. Aleks Çelik son durumu özetliyor:

“Biz iş vizelerinde bünyemizdeki hukukçularla 10 yıldan uzun süredir Amerika`ya odaklı konusunda hizmet veren bir kurumuz. Pandeminin ilk dönemleri dışında özellikle 2020 yılının yaz aylarından itibaren Amerikaya iş vizesi başvuru talebinde müthiş bir artış yaşandı. Bunun nedenin şu olduğunu düşünüyoruz: Amerikan ekonomisi pandemi döneminde de kesintisiz büyümeye devam etti. Amerika bir ülkeden ziyade kıta gibi. Örneğin Michigan eyaletinde pandeminin bazı aylarında kapanma olurken Florida Teksas eyaletlerinde hayat ve ticaret normal seyrinde aktı. Teksas`ta dönemsel sorun olduğunda Kaliforniya ve diğer eyaletlerde hayat normal akışında devam ediyor. Bu yılın başına kadar vize başvurularına talep olmasına rağmen pandemi ortamında Türkiye`de Amerika konsolosluk görüşmeleri askıya alınmıştı. Ancak bu yılın başında ıstanbul konsolosluğu vize başvurularını açtı. Bu da büyük kolaylık sağladı müvekkillerimize.”

E1-E2 VİZELERDE SÜREÇ 2 AY SÜRÜYOR

Türk iş adamları ve girişimcilerin en fazla talep gösterdikleri vizelerin başında E2, E1 ve L1 vizeleri geliyor. Genel olarak E2 vizeleri ABD'de iş kurmak ve yerleşmek isteyenler; E1 vizeleri ABD ile ticaret yapanlar; L1, Türkiyedeki şirketi üzerinden ABD”ye giderek profesyonel olarak calısmak amacıyla yerleşmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Aleks Çelik, MATCH olarak son dönemde E1 ve E2 vizelerine talebin yoğunlaştığını şu şekilde kaydediyor: “E2 vizeleri ABD’de iş kurmak isteyenler için çok avantajlı bir vize türüdür. Bu vizeye ABD'den de başvurma imkanı vardır ve ABD`den başvurduğunuzda genelde kabul edilme şansı daha yüksektir. Vize için kesın bir yatırım rakamı aranmamaktadır ancak ABD'de ticari işletmenin operasyonel giderleri için minimum 100 bin dolar harcanacağı için bu rakamın üzerinde bir yatırımı öngören iş planı yerinde olacaktır. E1 vizesi ise toplam ihracatının içinde ABD”nin aldığı payın en az yüzde 50 ve üzeri olan firmalar için uygundur.”

Gerekli evraklar ve iş planı hazırlandıktan sonra mülakat yapıldıktan sonra genelde 2 ay içinde konsolosluk başvuran kişiye dönüş yapıyor.

İŞ PLANI VE BELGELER ÇOK ÖNEMLİ

Aleks Çelik, 10 yılı aşkın deneyimlerinden hareketle E1 ve E2 başvurularında bazı kritik noktaları özetliyor:

“Bu iki vize hazırlanacak iş planı ve istenen belgelerin her detayı çok önemli. Özellikle son birkaç yıldır mülakatı yapan vize memurlarının cok detay sorular sorduklarını görüyoruz. Örneğin muhasebecinin ABD`de temizlik firması açmak istiyorsunuz. Bunu is planınızda çok iyi desteklemeli ve görüşmede anlatmalısınız. Yine ABD`de kurmayı planladığınız iş için kullanacağınız paranın kaynağını çok iyi belirlemelisiniz. Örneğin yastık altı altınlarınızı bu iş için satmış olabilirsiniz, sarraflardan alacağınız gider pusulası bu işlemi doğrular bir belgedir. Sermayeniz, eğer size birinci derece yakınınızdan tarafından, geri ödeme koşulu olmaksızın verildiyse bunun için gift letter düzenlemelisiniz. İş planı da sadece hukuka değil esasen ABD iş mantığına ve realitesine uygun şekilde hazırlanmalı. İş vizesi çıktıktan sonra özellikle ilk 2 yıl içinde de denetim süreci devam ettiği için doğru ve uygun belgelendirme yapılmalıdır.”

Aleks Çelik, “MATCH Danışmanlık olarak Türkiye ve Amerika`daki göçmen avukatlarımızın yanı sıra bünyemizde muhasebeci ve business consultant'lar da olduğu için biz bütün bu süreçte müvekkillerimize uçtan uca ve her aşamada hizmet veriyoruz.” diyor.

MATCH’in iş vizesi hizmetleri konusunda daha detaylı bilgi almak isteyenler e-posta veya ABD ve Türkiye telefonları ile temas kurup randevu alabilirler.