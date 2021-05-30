Ameliyat önlükleri neden yeşil ve mavi renk olur?

Ameliyat esnasında bilindiği üzere doktorlar sürekli olarak kan görmektedirler. Buna ek olarak da belli bir noktaya odaklanmış halde uzun süreler geçiriyorlar. Bu iki durum da doktorların göz yanılsaması ile karşı karşıya kalma ihtimalini güçlendirir.

Ameliyat esnasında göz yanılsaması, çok büyük tehlikelere yol açabilir. Nitekim göz, zamanla bakılan şeye karşı duyarsızlaşır.

Bu durumda da doktorun hata yapma ihtimali katlanarak artar, ki ameliyat esnasında en küçük bir hata bile ölüm getirebilir.

Peki bunun yeşil ve mavi renkle alakası ne? Yeşil ve mavi renkler, renk skalasında kırmızı rengin bir nevi karşıtıdırlar.

Böylece ameliyat elbisesi, kan nedeniyle kırmızıya karşı duyarsızlaşabilecek olan gözü, yeşil ve mavi rengi ile devamlı olarak uyarır. Yani gözün görüşünü tazeleyerek kırmızıya olan görüş kaybının önüne geçer.

Bunun yanı sıra göz, kırmızı renk tonuna karşı daha da hassaslaşır ve kırmızının tonları arasındaki farkları da daha rahat algılar.

Bilimsel deneylerle de bu durum net olarak kanıtlanmış ve renkleri algılamamızda çevredeki diğer renklerin çeşidinin etkili olduğu tespit edilmiş.

Kırmızı rengin bol bulunduğu ameliyat süreçleri esnasında, kırmızının karşıtı olan yeşil ve mavi tonlarını giymek oldukça başarılı bir fikir.