Ambarlı limanında şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti.

Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.

MSC Alicante adlı yük gemisinin iskeleye çarpmasının yanı sıra limandaki konteynerler de devrildi.

Olay yerinden gelen görüntülere göre bir tırın da şiddetli fırtına nedeniyle devrildiği görülüyor.