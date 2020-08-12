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Amanoslar'da Yıldırım-5 Operasyonu başladı! Bakan Soylu'dan açıklamalar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1448 personelimiz, jandarmamız, özel harekatımız, komandomuz ile Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı" dedi.

Güncel 12.08.2020, 10:52 12.08.2020, 11:05
2021
Amanoslar'da Yıldırım-5 Operasyonu başladı! Bakan Soylu'dan açıklamalar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"nda konuştu

Bakan Soylu, " Bugün 1448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı." açıklamasını yaptı.

BAKAN SOYLU, SORULARI YANITLADI

Soylu açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: 

"Değnekçilerin, 5-10 TL alayım deyip, vatandaşlarımızı huzursuz eden anlayışı ortadan kaldıracağız. Vale meselesini de bir standarda bağlayacağız.

(Cemil Bayık öldürüldü iddiası) Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi izlemeye devam etsinler.

(Ege'de Yunanistan'ın tacizi) Sahil Güvenlik Komutanlığımıza gelen bir ihbar çerçevesinde Amerikan bayraklı bir tekneye zannediyorum 2,5 mil civarında Yunan karasularına girerek bizim sahil güvenliğimiz müdahale etti. İki tane yaralamanın olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Gece vaktiydi, acil müdahale gerekiyordu. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Yunan tarafı sadece bu tip olayları ortaya koymuyor. Göçmen botlarını da acımasız şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir süreci başlatmış oluyor. Benim şaşkınlığım insan hakları, göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunun üzerini örtmek için de uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Yaptıkları insanlık dışı eylemleri örtmek için ortaya koydukları teşkilat. Bizim de ortak iş yapmamızı da istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katletmelerine bizi de ortak etmek istiyorlar.

Bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Ben özellikle Avrupa'ya, Yunanistan'a yaptıkları konusunda hem uyarmaya, hem had bildirmeye davet ediyorum.

Elbetteki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz devam etmektedir. Ama bunun kendine ait şartları vardır. Bu şartları da hep beraber yürütmeye çalışıyoruz."

İÇİŞLERİNDEN "YILDIRIM-5" AÇIKLAMASI

Yıldırım 5 operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:

"Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personel görev alıyor

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca “YILDIRIM-5 AMANOSLAR” Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.448) personel [(97) operasyonel tim] görev almaktadır.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir."

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