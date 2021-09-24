Alzheimer farkındalığı için Halkbank çalışanları el ele

Alzheimer, beynin pek çok konuda işlevini kaybettiği, kişinin günlük yaşamını eskisi gibi sürdürmesini engelleyen ve ileri yaş büyüklerimizi hedef alan bir hastalıktır. Yaşam süresinin uzaması ve nüfusun yaşlanmasıyla birlikte Alzheimer hastalığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış gösteriyor. Ülkemizde 900 bin civarında Demans hastası bulunduğu, Demans’ın bir tipi olan Alzheimer hastalarının ise 600 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.

Alzheimer’in toplumun giderek daha geniş kesimlerini ilgilendiren bir hastalığa dönüşmesi nedeniyle Halkbank, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde İstanbul’da ve Ankara’daki Halkbank Genel Müdürlük binalarında Medikal Turizm Derneği organizasyonunda, Uzman Dr. Sinan İbiş ile “Büyüklerimiz Yalnız Değiller” etkinliklerini düzenledi.

Alzheimer konusunda bilinçlenerek, büyüklerimizin ve yakınlarının sıkıntılarını hafifletebiliriz

Düzenlenen etkinliklerde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Alzheimer konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması; hastalıktan korunmaya ve etkilerini yavaşlatmaya katkı sağlayabileceği gibi, toplumdaki diğer bireylerin Alzheimer hastalarına bakış açısını da geliştirecektir. Her birimiz hastalığı daha iyi anlayarak, bu durumu yaşayan büyüklerimizin ve yakınlarının sıkıntılarıyla başa çıkmalarına yardım edebilir ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olabiliriz. Sosyal konulara ve dünyamızın varlıklarına hassasiyeti yüksek bir banka olarak, bu konudaki bilincin yaygınlaşması için üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız” dedi.

Beyin süremiz yaşam süremizle eşleşmelidir

Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş ise Alzheimer hastalığının henüz kesin bir tedavisi olmadığını ve hafızamız, hareketlerimiz, fonksiyonlarımızın bizi hayata bağladığını ifade ederek, “Alzheimer hastalığında yaşanabilen süreci ötelemek, yavaşlatmak ve bazı belirtilerin şiddetini azaltmak mümkündür. Bu açıdan emeklilik ve yaşlanma süreçlerinde, büyüklerimizin hayatın içerisinde aktif olarak yer alması, yeme alışkanlıklarını düzenlemesi, spor yapması, yeni hobiler edinmesi, kitap okuması, enstrüman çalması, yeni beceriler kazanması, hatta yabancı dil öğrenmeye çalışması ve sosyal ilişkilerinin canlı tutulması, riski düşüren ve hayat kalitesini yükselten unsurlar olarak öne çıkmaktadır” diye konuştu.

Halkbank çalışanları, iki ay boyunca yakalarında farkındalık rozetleri bulunduracak

Sadece kendi personeli özelinde değil, iş ortakları ve müşterileri nezdinde de bu konudaki bilgi düzeyinin geliştirilmesini arzulayan Halkbank, bu amaçla müdürlük binalarında ve şubelerinde Alzheimer hastalığına yönelik bilgilendirme afiş ve panoları hazırladı. Ayrıca Halkbank personeli, Eylül ve Ekim ayları boyunca banka şubelerine gelen müşterileri bilinçlendirme çalışmalarına dahil etmek amacıyla, Alzheimer hastalığına dikkat çeken rozetleri yakalarında taşıyacak.