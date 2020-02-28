Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
106716
ALTIN
325.765
DOLAR
6.2208
STERLİN
8.0087
EURO
6.8406

Altun: Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Askerlerimizi şehit edenler, yaptıklarının bedelini ödeyene kadar Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Altun: Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Askerlerimizi şehit edenler, yaptıklarının bedelini ödeyene kadar Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2020 Cuma 13:02
12 Okunma
Altun: Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek

Altun'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"İdlib’de askerlerimize yönelik alçak saldırının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir ulusal güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye hem bu saldırıdan hem de yüz binlerce Suriyelinin öldürülmesinden sorumlu olan gayrimeşru Esed rejimine elbette karşılık vermektedir ve vermeye devam edecektir.

We had a national security meeting under the leadership of our President Erdogan following the cowardly attack on our troops. Turkey decided to respond to the illegitimate Assad regime responsible for this attack and the murder of hundreds of thousands of Syrians.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 28, 2020

Rejimin mevzilerini hem havadan hem de karadan hedef almaktayız. Astana Süreci’ne dahil olan bütün taraflara ve uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıyoruz. Geçmişte Ruanda ve Bosna’daki gibi soykırımların İdlib’de de yaşanmasına izin verilemez.

Kahraman askerlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Askerlerimizi şehit edenler, yaptıklarının bedelini ödeyene kadar Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek.

Katil rejim, Astana sürecinde verdiği taahhütleri yerine getirmeyi reddediyor. Türkiye ise meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve İdlib’de insani bir felaket yaşanmasını önlemeye yönelik operasyonlarında uluslararası hukuka uygun olarak hareket ediyor.

Esed rejimi etnik temizlik yapıyor ve milyonlarca Suriyeliyi İdlib’den çıkarmayı hedefliyor. Bu insanlar Türkiye’ye ve Avrupa’ya kaçmaya çalışacaklar. Halihazırda 4 milyona yakın mülteciyi barındıran Türkiye’nin, bir milyon Suriyeli’nin daha ülkeye girmesine izin verecek kapasitesi ve kaynağı yoktur.

Rejim yıllardır işlediği suçlara uluslararası bir tepki verilmemiş olmasından faydalanıyor. İdlib’i kendi kaderine bırakmak, rejimin karanlık hayallerinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Rejim bölgede demografik ve etnik bir temizlik peşinde. Bunu elbette görmezden gelemeyiz!

Milyonlarca sivil, aylardır rejim tarafından hava bombardımanına tutuluyor. Okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere birçok yapı rejim tarafından sistematik olarak hedef alınıyor. Gözlerimizin önünde yavaş yavaş bir soykırım gerçekleştiriliyor. Bilinçli ve onurlu olanlar bu katliama karşı seslerini yükseltmelidir.

Uluslararası toplum, sivilleri korumak ve uçuşa yasak bölge oluşturmak için harekete geçmelidir. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya ile İran, İdlib’de şiddetin ve çatışmaların azaltılması için verdikleri taahhütleri yerine getirmezlerse bütün güvenilirliklerini yitirirler.

Türkiye meşru müdafaa için Suriye’de teröristlerle savaşıyor, Astana ve Soçi anlaşmalarında verdiği sözleri yerine getiriyor ve yerlerinden edilmiş kişilere ve mültecilere yardım ediyor. Taahhütlerimizden ve yaptığımız anlaşmalardan döneceğimizi düşünenler derin bir yanılgı içindedir.

Bir suç ağı gibi hareket eden ve kendi halkına terörü yaşatan Esed rejimi hem ulusal güvenliğimiz hem bölge hem de Avrupa için bir tehdit durumunda. Bütün bu olanları durup hiçbir şey yapmadan izleme lüksümüz yok. Bizden Suriyelileri terk etmemizi bekleyenler kendilerinden utanmalıdır."

Son Güncelleme: 28.02.2020 14:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
NATO sadece 'kınıyor'
NATO sadece 'kınıyor'
33 şehitten 9'unun kimlik bilgileri paylaşıldı
33 şehitten 9'unun kimlik bilgileri paylaşıldı

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim