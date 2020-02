Altun: Suriye’deki operasyonlarımız devam edecek

Altun'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"İdlib’de askerlerimize yönelik alçak saldırının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir ulusal güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye hem bu saldırıdan hem de yüz binlerce Suriyelinin öldürülmesinden sorumlu olan gayrimeşru Esed rejimine elbette karşılık vermektedir ve vermeye devam edecektir.

We had a national security meeting under the leadership of our President Erdogan following the cowardly attack on our troops. Turkey decided to respond to the illegitimate Assad regime responsible for this attack and the murder of hundreds of thousands of Syrians.