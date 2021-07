Altun'dan YouTube sansürüne tepki: Bu çifte standarttır, riyakarlıktır

"Ermeni terör örgütleri tarafından 16 ülkede gerçekleştirilen insanlık tarihinin en kanlı sistematik cinayetler serisini tüm dünyaya doğru bir şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyoruz"



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu konuşmayı Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptı.



"Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır"



Altun'un konuşması YouTube tarafından sansürlendi. Sansüre, Altun'dan tepki geldi.



Sosyal medya hesabından "Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" ifadelerine yer verdi.

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi.

Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin.

Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. pic.twitter.com/xLFLF3TChM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2021

"Her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz"



Altun açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:



"İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat"



"Bu iftira Ermeni lobisi tarafından alevlendirilmeye çalışıldı"



Ermenilerin Türk diplomatlara ve sivillere yönelik saldırılarının eleştirdiği konuşmasında, Altun, 24 Nisan'a şu sözlerle atıfta bulunmuştu:



"Dün Ermeni terör örgütlerinin Türk vatandaşlarına yönelik bu cinayet ve katliamları karşısında sessiz kalanların bugün Türkiye'yi sözde Ermeni Soykırımı yalanı üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışmaları en hafif tabiriyle ikiyüzlülüktür, kötülüktür. Bu mesnetsiz yalan iftira her yıl 24 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldı."



Altun, konuşmasında şehit diplomatların faillerinin hala bulunamamış olmasına da dikkat çekmişti.