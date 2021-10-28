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Altının gram fiyatı 555 lira'dan satışa çıktı

Son edinilen bilgilere göre, Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 555 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 910 lira, cumhuriyet altını da 3.704 liradan satılıyor.

Güncel 28.10.2021, 12:16
Altının gram fiyatı 555 lira'dan satışa çıktı

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 548,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 555 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 910 lira, cumhuriyet altını da 3.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolardan alıcı buluyor. Analistler, artan enflasyon endişeleriyle şahinleşen para politikaları ve yeni tip koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarının ekonomileri beklenenden daha olumsuz etkileyebileceği endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin izleneceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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