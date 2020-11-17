Altında iş yeri olan evler artık tercih edilmiyor

Eskiden altında market, spor salonu, mağaza, cafe gibi iş yerlerinin bulunması binanın değerini artıran bir özellikken artık bu binalar tercih edilmiyor. Bunda İzmir’de yıkılan binalardan bazılarının iş yeri yapmak için kolonlarının kesilmesinin ortaya çıkması etkili oldu.

Öncelik depreme dayanıklı olması

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunu olan ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Özellikle depremler sonrasında evinin güvenli olmadığını düşünenler yeni ev arayışlarına giriyorlar. İzmir Depremi’nden sonra da insanlar, depremle tekrardan yüzleşti” dedi. Son günlerde ev arayan danışmanlarının arttığını belirten Başaran, “Yeni ev arayışlarında normalde evin konumu, oda sayısı, sahip olduğu sosyal olanaklar ilk akla gelen özelliklerdi ancak şimdi ev depreme dayanıklı olsun isteniyor” diye konuştu.

Eskiden avantajdı

Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın verdiği bilgilere göre ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat ettiği konulardan biri de evlerinin altında iş yeri olup olmaması. Eskiden altında market, spor salonu, manav, kafe gibi iş yerlerinin olması binanın değerini artıran, insanların tercihlerini olumlu yönde değiştiren özellikler olduğunu belirten Başaran, “Ancak depremden sonra bu görüş değişti. Çünkü gördük ki İzmir’de yıkılan bazı binaların altına yapılan iş yerleri, mekânlarını büyütmek için kolonları kesmiş. Bu da üzücü sonuçlara neden oldu” dedi.

Binayı inceleyin

Altında iş yeri olan her binanın aynı durumda olmayacağına dikkat çeken Başaran, “Bir binanın altında iş yeri olması o binanın illa ki sağlam olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer ev sahibi olmak isteyenlerin taşınacağı bina için böyle bir endişesi varsa binanın deprem yönetmeliğine uygunluğuna dikkat etmeli. Zemin etüd raporu, dış görünümdeki çatlaklar, daire ve binaya yapılan müdahaleler, kolon ve kirişlerde değişim incelenen diğer konular” diye konuştu.