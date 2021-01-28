Alparslan Türkeş'in ismini verdiği Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ölümsüz lideri Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından ismi verilen Ortadoğu Gazetesi, 1972 yılından beri bilfiil yayınlarına devam ediyordu. Ancak geçtiğimiz yılın 17 şubatında gazete yayın hayatını noktaladı. Aldığı bu kararla okurlarını üzen gazeteye yüzlerce destek mesajı yağdı. O günden itibaren internet sitesi üzerinden haberciliğe devam eden Ortadoğu'nun, 17 şubat 2021 çarşamba günü ilk sayısı ile yazılı basına geri döneceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

İlk sayı 17 Şubat'ta yayınlanacak

Basım dağıtım maliyetleri ve okurun istekleri göz önüne alındığında yazılı basının geleceğinde haftalık gazetenin önem kazanması bekleniyor. Ortadoğu Gazetesi'nin de bu doğrultuda haftalık yayınlara yönelmesi öngörülüyor. Sektörde yıllarını harcamış tecrübeli gazeteciler ile genç gazetecilerin buluştuğu Ortadoğu Gazetesi'nde ilk sayının 16 sayfa olacağı ve sınırlı sayıda baskı yapılacağı öğrenildi. Yaşam, sağlık, spor ve teknoloji sayfalarının yanı sıra siyaset sayfası ile de okurlarının karşısına çıkacak Gazete, bol bol analiz ve grafik sunacak. Köşe yazılarıyla da gücüne güç katacak Gazete, 50. yılına Milliyetçi çizgide yaptığı haberleri ve köklü geçmişi ile girmek istiyor.

Bilhassa koronavirüs salgının ardından birer birer kapanan gazetelerin aksine Ortadoğu'nun sektöre tekrardan dönecek olması, okurları kadar basın çalışanlarını ve kurumları da sevindirdi.

Geçtiğimiz yıl yayın hayatına son vermesinin ardından birçok iş insanı tarafından satın alınmak istenen Ortadoğu Gazetesi, 1 yıllık dinlenme sürecinden sonra kendi çabalarıyla yeniden ülkücü camianın sesi olmaya devam edecek.