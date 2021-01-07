ALMANYA’NIN GELECEKTE OLASI HIRİSTİYAN DEMOKRAT BAŞKANI FREIDRICH MERZ TÜRKİYE’YE ÖZEL STATÜ ÖNERİYOR

Hıristiyan Demokratların 23 Ocak’ta yapılacak parti başkanlığı seçimine Friedrich Merz ve Armin Laschet iki önemli aday olarak ortaya çıkıyorlar. Beklenen iki liderden birinin partinin başına geçmesi.

Friedrich Merz’in esasen Türkiye’ye soğuk bakan bir politikacı olarak bu açıklamayı yapmasından sonra TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen diğer aday ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet’le ilişkiye geçerek bu önerinin onun tarafından da dile getirilmesini isteyecek.

Artık Türkiye’de de Avrupa Birliği’nde de Türkiye’nin tam üye olamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de bu konuda fazla ısrarcı olmamaktadır. Buna göre Türkiye, Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi, Avrupa güvenlik ve savunma kimliğinde yer almak ve AB bütçesine katkıda bulunup, katkı alma konularını ortaya koymalıdır.

Şen’in görüşüne göre AB, NATO üyesi Türkiye’nin özellikle Avrupa güvenlik ve savunma kimliğindeki istemlerini yerine getirmeye hazır. Bu açıdan Brüksel, Berlin ve Paris’te STK’ların toplantılarında yavaş yavaş bu gündeme gelmektedir. Merz ya da Laschet Almanya’da Hıristiyan Demokratların başına geçecek ve ikisinden biri Almanya’nın 2021 yılı Genel Seçimleri’nde Başbakan adayı olacaktır. Hıristiyan Demokratların seçimden birinci parti olarak çıkıp hükümeti kuracağından hareket edersek, Laschet’in de Merz gibi düşünmesiyle Almanya, Türkiye’nin tam üyeliği yerine özel statüye yeşil ışık yakacaktır.