Almanya depremzedelere vize için hangi kolaylığı sağlayacak?

Dışişleri Bakanlığının açıkladığı koşullardan birincisi depremden bizzat etkilenmiş olmak. Yani evsiz kalma riski ya da tedavi gerektiren bir yaralanma olması.

İkincisi ise bir Alman vatandaşı veya Almanya’da kalıcı oturma iznine sahip birinci ya da ikinci derece akrabanın olması. Bu arada anne, baba, eş ve çocuklar birinci derece akraba sayılırken; kardeşler, büyükanne, büyükbaba, torunlar ikinci derece akraba sayılıyor.

Üçüncü koşul, Almanya’daki birinci veya ikinci derece akrabanın taahhütname göndermesi. Yani Almanya’da garantörlük olarak bilinen ikâmet yasasının 66 ve 68’inci maddelerine istinaden hazırlanan belge.

Dördüncüsü ise depremde yıkıma uğrayan illerden birinde ikâmet etmek.

İstenen belgeler bununla da bitmiyor. Depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için başka belgeler de isteniyor; form, pasaport, seyahat sağlık sigortası, biyometrik fotoğraf, taahhüt yazısının aslı, deprem bölgesinde ikâmet ettiğine dair geriye dönük tarihli belge, tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, durumun aciliyetini anlatan bir yazı, çocuklar için ebeveynlerden imzalı ve noter onaylı izin belgesi…

Başvurular nereye?

Başvurular, önceden randevu alma zorunluluğu olmadan mesai saatleri içinde yetkili hizmet sağlayıcı iDATA’nın başvuru kabul merkezine şahsen ve eksiksiz belgelerle gerçekleştirilebilecek.