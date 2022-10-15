Almanya'da tarihi an: Avrupa'nın en büyüğünde ezan ilk kez hoparlörden okundu

Almanya'nın en büyük camisi olan Köln Merkez Camii'nde ilk kez hoparlörlerden ezan okundu.

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla iki yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verdiğini duyurmasının ardından gerekli koşullar sağlanarak ilk ezan okundu.

ÇEVREDEKİLER RAHATSIZ OLMASIN DİYE EZAN SESİNE SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ

Ezan sesi çevrede yaşayanların rahatsız olmaması için 60 desibelle sınırlandırıldı. Caminin din görevlisi Mustafa Kader'in avluda mikrofon ile okuduğu ezanı canlı dinlemek isteyen Türk ve Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar ile Alman basını da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. O anlar ise daha sonrasında sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi çekti.

KİMİLERİ GÖZ YAŞLARINI TUTAMAZKEN KİMİLERİ DE PROTESTO ETTİ

Ezanı dinlemek için gelen ve AA muhabirine açıklamada bulunan Türkler, Köln'de ezan sesi işitmekten dolayı büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti. Öte yandan, bazı kişiler ezanı dinlerken gözyaşlarına hakim olamazken bazıları ise bu esnada küçük bir grup ile toplanıp protesto gösterisi düzenledi.

BİRÇOK TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN GENEL MERKEZİ BULUNUYOR

Polisin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı Köln Merkez Camii'nde DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri bulunuyor. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin de en büyük şehri olan Köln'de yaşanan o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Bir diğer yandan, Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami yer alıyor.