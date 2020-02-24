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Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'da bir aracın, karnaval yürüyüşüne daldığı ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'da bir aracın, karnaval yürüyüşüne daldığı ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 18:00
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Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'nın batısındaki Hessen'e bağlı Volkmarsen'da bir araç ‘Güller Pazartesi’si kapsamında düzenlenen karnaval alayının arasına daldı. Olay sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bild gazetesinin haberine göre, ilk belirlemelere göre, en az 15 kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettikleri aktarılırken, aracın sürücüsünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırının yaşandığı bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken, söz konusu olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu henüz belirlenemedi.

Ayrıntılar geliyor...

Almanya'da karnavala araçlı saldırı

Almanya'da karnavala araçlı saldırı

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