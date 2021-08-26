Alman Marcel Goldhammer Atatürk resimli afiş yapıp "Atatürk de AfD’ye oy verirdi" diye yazdı

Almanya’da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi, Atatürk'ün ırkçı ve yabancı düşmanı parti AfD tarafından çirkin bir kampanyaya alet edilmesi büyük kriz çıkardı

Sözcü gazertesinden Ali Gülen'in haberine göre Almanca ve Türkçe olan, Atatürk'le Goldhammer'in fotoğrafının kullanıldığı afişin paylaşıldığı fotoğrafla Ata’nın ırkçı olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Fotoğrafın altında çok sayıda insan Atatürk’e hakaret etmeye başladı.

Irkçı partinin Atatürk'e saygısızlığını ve onu seçimlere alet etmesini eleştiren Türkler, AfD'nin bu tavrını destekleyen, Türklere ise ateş püskürüyor. Bazı kesimler de bu afişten destek alarak, aleni olarak Atatürk düşmanlıklarını kusmaya başladı.

Alman ırkçı parti ile Atatürk düşmanı kesimlerin bir noktada buluşması, Atatürk'e “ırkçı, evet AfD'yi seçerdi” gibi yorumlar yapması Avrupa'daki Türkler'i ayağa kaldırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Atatürk Türk milliyetçisiydi ve vatanına aşık biriydi ama kesinlikle ırkçı değildi”, “AfD’nin tümü rahmetli Atatürk’ün tırnağının altındaki kir olamaz”, “Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ırkçı değildi” yorumlarını yaptı.

İŞTE O SKANDAL AFİŞ:

(Kaynak Sözcü gazertesi Ali Gülen)