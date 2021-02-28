Allah yerine Tanrı demek doğru mu? Diyanet tartışmalara noktayı koydu!

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet, “Allah” ismi yerine “tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“‘Allah’ kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre ‘Allah’ kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır.

Öte yandan ‘Allah’ kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını ‘Allah’ diye anmaları daha doğru olur.

İSLAM İNANCINA AYKIRI DEĞİLDİR

Dolayısıyla ‘Allah’ bu adla veya esma-i hüsna adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı ‘tanrı’ diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.”