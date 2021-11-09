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AK Parti’li Yavuz: “Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır”
Aliya’nın dava arkadaşına veda..
Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in vefat eden dava arkadaşlarından Hasan Çengiç dün son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 09.11.2021, 15:57 09.11.2021, 16:03
Gazi Hüsrev Bey Camisi’ndeki cenaze törenine Türkiye’den AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın da aralarında olduğu heyet katıldı.