Alışveriş arabaları için otomatik dezenfekte sistemi

Metro Türkiye’nin tüm mağazalarında uygulanmaya başlanacak sistem ile alışveriş arabaları artık her kullanımdan sonra el değmeden otomatik olarak dezenfekte edilecek.

14 Eylül 2020 - Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze müşterilerine güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan Metro Türkiye, Kovid-19 pandemisine karşı başlattığı öncü uygulamalara devam ediyor. Pandemi döneminde hijyen uygulamalarını artıran Metro Türkiye, sektörde bir ilk olan yeni bir uygulamayı da hayata geçirdi.

Metro Türkiye’nin tüm mağazalarında uygulanacak yeni sistem ile alışveriş arabaları artık her kullanımdan sonra el değmeden, sensörlü dezenfeksiyon üniteleriyle otomatik olarak dezenfekte edilecek. Uygulama Metro Türkiye’nin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya mağazalarında 15 Eylül itibariyle başlarken Eylül ayı sonuna kadar ise tüm mağazalarda hayata geçirilecek.

Yeni sistem kapsamında, mağazalarda kurulan dezenfeksiyon tünelleri sensör ile çalışacak ve alışveriş arabaları bu tünellerden geçtiğinde üzerlerine dezenfektan otomatik olarak sprey şeklinde uygulanacak. Böylelikle hava üflemesi yardımı ile dezenfektanın alışveriş arabalarının özellikle tutma alanları olmak üzere tüm yüzeyine yayılması sağlanacak.

Hayata geçirdikleri bu yeni uygulama ile ilgili değerlendirmede bulunan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Kovid-19 pandemisinin ilk gününden bu yana çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ile yürütüyoruz. Gerek müşterilerimizin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda mağazalarımızın içinde aldığımız hijyen uygulamalarımıza ek uygulamalar getirerek tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Alışveriş arabaları alışveriş esnasında en fazla kullanılan araç olduğu için burada almış olduğumuz günlük önlemlerimizi daha da attırarak her kullanım sonrası dezenfeksiyon işlemi sağlayan otomatik bir sistemi hayata geçirdik. Tüm mağazalarımızda uygulayacağımız otomatik dezenfektasyon sistem uygulamasının periyodik dezenfeksiyona göre en önemli avantajı alışveriş arabalarının tüm yüzeyinin en ince noktasına kadar dezenfekte edilecek olması. Bu zor dönemde, müşterilerimizin sağlığı için var gücümüzle çalışmaya ve müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz.” dedi.

Mağazalarda yüksek hijyen önlemleri devam ediyor

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan Metro, pandemi sürecinin ilk gününden bu yana koronavirüs salgınına karşı yaptığı önlem alıcı çalışmalara da devam ediyor. Mağazalarda kişi sayısı yasal olarak 4 metrekareye 1 kişiye olmasına karşın Metro Türkiye, tedbirlere daha hassas yaklaşarak geniş metrekarelere sahip olmasının avantajıyla bu kuralı 10 metrekareye bir kişi şeklinde uyguluyor. Ayrıca müşteriler için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturulurken, yanı sıra müşterileri bilinçlendirmek amacıyla sosyal mesafenin korunması için mağaza içerisinde yönlendirmeler yapılıyor ve uyarı anonsları gerçekleştiriliyor. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafenin hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığı için önemi konusunda farkındalığı artırmak için Metro, kasa alanlarında müşterilerin hangi aralıklarla duracaklarını göstermek için özel şeritler de hazırladı. Yine bu kapsamda Metro Türkiye tüm mağazalarındaki kasalara ve müşteri ilişkileri bankolarına koruyucu cam seperatörler yerleştirirken, özel kasalarda çalışan kasiyerler için de siperlikli maske uygulanıyor.

Tüm bunların yanı sıra Metro Türkiye mağazalarında; ürünlerin sergilendiği tüm alanlar, kasalar, kasa bantları, pos makineleri, lavabolar ve gıda işleme alanları düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Bu operasyonların gün içindeki sıklığı da pandemi ile birlikte daha da artırıldı. Yürüyen merdiven bantları 3 saatte 1 kez, kasa bantları ve pos makineleri ise günde 6 kez temizleniyor. Tüm çalışanlarının kişisel hijyenleri için gerekli koruyucu ekipmanları sağlayan Metro Türkiye’nin mağazalarındaki kasa çalışanları ise her 10 müşteride 1, 30 saniye süresince el dezenfekte işlemlerini uyguluyor ve tüm mağaza çalışanlarına gerekli hijyen eğitimlerini verilmeye de devam ediyor. Müşterilerin sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için ayrıca mağazaların girişinde ve çıkışında kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalara el dezenfektanları da bulunuyor.