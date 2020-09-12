banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
“Asla diz çökmeyeceğim”
“Asla diz çökmeyeceğim”
Sörloth bilmecesi
Sörloth bilmecesi

Ali Çebi hayatını kaybetti

1984-1994 yılları arasında Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Ali Çebi hayatını kaybetti.

Güncel 12.09.2020, 17:02 12.09.2020, 17:10
20
Ali Çebi hayatını kaybetti

Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çebi için yarın saat 15:00'te Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Merhum Çebi, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de sosyal medya hesabından, ''Büyükçekmece’mizin 1984-1994 dönemi Belediye Başkanı çok değerli büyüğümüz Ali Çebi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.'' notuyla bir mesaj yayınladı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Beşiktaş 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Karagümrük 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
21. Çaykur Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Samsunspor 0 0
15. Tuzlaspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0