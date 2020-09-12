Ali Çebi hayatını kaybetti

Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çebi için yarın saat 15:00'te Kuba Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Merhum Çebi, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de sosyal medya hesabından, ''Büyükçekmece’mizin 1984-1994 dönemi Belediye Başkanı çok değerli büyüğümüz Ali Çebi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.'' notuyla bir mesaj yayınladı.