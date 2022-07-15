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Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın büyük oğlu Kerem Babacan, dün akşam düzenlenen bir törenle evlendi. Şatafattan uzak, evinin bahçesinde sade bir tören tercih ettiler...

Güncel 15.07.2022, 08:43 15.07.2022, 08:48
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Gülçin Ece ve Kerem’in nikâhı, Ankara’da iki ailenin katılımıyla sınırlı tutulan sade bir törenle gerçekleşti. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden sınıf arkadaşı olan genç çifte, aile yakınları ve arkadaşları eşlik etti.

Ali Babacan'dan paylaşım

Oğlunun nikahı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Bugün bir kızım daha oldu :) Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep’le beraber çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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