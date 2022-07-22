Ali Babacan'dan prompter ile halka sesleniş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu kapsamda ziyaret ettiği illerde halka hitap ediyor. Babacan'ın bir ziyaretinde yaptığı konuşma ise sosyal medyanın gündeminde.

Toplanan partililere prompterden konuştu. Konuşmanın gündem olması ise içeriğinden değil konuşma yönteminden kaynaklanıyor. Her fırsatta prompter kullanmadığını söyleyen Babacan, halka promterden okuyarak seslendi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca Babacan'ın prompter konusunda yaptığı daha önceki açıklamaları da gündeme geldi.

kaynak: ensonhaber