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Alerjik dostu tarifler "Bizim Şehirde" projesiyle yolculuğa başladı

Besin alerjisi alanında Türkiye’de bir ilk olan ve alerjik çocuklara özel sütsüz, yumurtasız ve glütensiz tariflerden oluşan ‘Alerji Dostu Tarifler’ kitabında yer alan tarifler, “Bizim Şehirde” projesiyle Türkiye turuna çıktı. Atölye çalışmalarıyla en güzel anne tariflerinin pişirileceği proje kapsamında alerjik aileler, besin alerjisi teşhis sürecini ve besin alerjisi ile yaşamı konuşmak üzere uzmanlarla bir araya geliyor. İlki Samsun’da gerçekleştirilen etkinlik serisi Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep ile devam edecek. Proje ile besin alerjisi teşhisi konan bebeklerin büyüme ve gelişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. 

Alerjik dostu tarifler "Bizim Şehirde" projesiyle yolculuğa başladı

Besin alerjisi alanında Türkiye’de bir ilk olan ve alerjik çocuklara özel sütsüz, yumurtasız ve glütensiz tariflerden oluşan ‘Alerji Dostu Tarifler’ kitabında yer alan tarifler, “Bizim Şehirde” projesiyle Türkiye turuna çıktı. Atölye çalışmalarıyla en güzel anne tariflerinin pişirileceği proje kapsamında alerjik aileler, besin alerjisi teşhis sürecini ve besin alerjisi ile yaşamı konuşmak üzere uzmanlarla bir araya geliyor. İlki Samsun’da gerçekleştirilen etkinlik serisi Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep ile devam edecek. Proje ile besin alerjisi teşhisi konan bebeklerin büyüme ve gelişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. 

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:25
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Alerjik dostu tarifler "Bizim Şehirde" projesiyle yolculuğa başladı



Geçtiğimiz Mayıs ayında Alerji ile Yaşam Derneği ve Çocuk Alerji ve Astım Akademisi’nin (ÇAAAD) katkılarıyla hayata geçirilen “Alerji Dostu Tarifler” kitabı, Türkiye genelinde alerjik çocuğu olan ailelerle buluşuyor. Besin alerjisi alanında Türkiye’de bir ilk olan, kısa sürede binlerce alerjik aileye sağlıklı ve lezzetli çözümler sunan kitapta yer alan sütsüz, yumurtasız ve glütensiz Alerji Dostu Tarifler; ‘Bizim Şehirde’ adlı proje kapsamında düzenlenecek atölyelerde şefler eşliğinde pişirilecek. Etkinliklerde ayrıca uzmanlar alerjik ailelere, besin alerjisi teşhis süreci ve besin alerjisi ile yaşam hakkında bilgi verecek. 


İlki Samsun Atakum Gastro Art’ta düzenlenen ve Uzman Doktor Harika Sönmez’in besin alerjisi ile ilgili önemli bilgiler paylaştığı Alerji Dostu Tarifler ‘Bizim Şehirde’ etkinliği, sırasıyla Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep’de de düzenlenecek.   


“Alerjik çocukların hayatında pozitif değişiklik yaratmayı hedefliyoruz”
Proje hakkında bilgi veren Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan,“2015 yılından bu yana kendi imkânlarımızla gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla hem binlerce alerjik çocuk ailesine ulaştık hem de toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağladık. Besin alerjisi olan bir çocuğun bakımında atılacak ilk adım, alerjik besinden kaçınmaktır. Biz de bu vizyonla geçtiğimiz yıl “Alerjik Çocuklarımıza Sağlıklı Yemekler Yapalım” çağrısıyla bir yarışma başlatmış ve sütsüz, yumurtasız, glütensiz yani genel alerjen ve rafine şeker içermeyen ama doğal, katkısız ve lezzetli tariflerin de türetilebileceğini herkese göstermiştik. Bu yarışmada seçilen tarifleri “Alerji Dostu Tarifler” adlı kitabımızda bir araya toplamıştık. Şimdi de daha fazla aileye ulaşıp; besin alerjisi tanı ve tedavi sürecinde hem farkındalık hem de fark yaratmayı amaçladığımız ‘Bizim Şehirde’ projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile olabildiğince çok şehre gitmeyi ve dokunduğumuz alerjik çocukların hayatında, pozitif bir değişim yaratmayı hedefliyoruz” dedi.


“Besin alerjileri özellikle son on yılda hem Türkiye’de hem dünyada ciddi artış gösterdi”
Uzman Doktor Harika Sönmez besin alerjilerinin özellikle son on yılda hem Türkiye’de hem de dünyada ciddi artış gösterdiğine dikkat çekti. Uzman Doktor Harika Sönmez, Türkiye’de her 17 çocuktan birinde besin alerjisi görüldüğüne ve hayatın ilk aylarında en sık gelişen alerjinin inek sütü proteinine olduğuna dikkat çekerek, “Besin alerjisi olan bir çocuğun bakımında atılacak ilk adım, alerjik besinden kaçınmaktır. Aksi takdirde hastalar alerjik oldukları besinden az bir miktarda bile alsalar değişik alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Besin alerjisi olan çocukların diyeti uygun şekilde düzenlendiğinde gelişme geriliği oluşmaz, diğer çocuklar gibi büyüyüp gelişirler.” dedi. Örneğin inek sütü proteini alerjisi olan çocuklar için özel mamalar var. Hekimler çocuğun kişisel özelliklerini ve alerjik hastalığın risk derecesini göz önüne alarak uygun olan mamayı önermeli. Aynı zamanda çocuklara ihtiyacı olan süt öğününü de verebilmek adına, farklı yaş gruplarına uygun ürünler de geliştirilmektedir. Ülkemizde 1 yaşından büyük inek sütü alerjisi proteini olan çocuklar için artan ihtiyaçları karşılamak ve büyüme ve gelişmelerini desteklemek amacıyla özel mamada bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.
 

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