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Albaraka Türk’ten Çocuklara Özel Karagöz Hacivat Videoları

Katılım bankacılığının Türkiye’deki öncüsü Albaraka Türk, çocuklar için hazırlanan Karagöz Hacivat gölge oyunu video içeriklerini Youtube kanalında yayınlayacak. Gölge oyunu sanatçısı Emre Turanlı’nın Youtube kanalından izlenebilecek Karagöz Hacivat gölge oyunları Albaraka Türk desteğiyle Ramazan ayı boyunca her akşam 20.30’da yayında olacak.

Güncel 04.04.2022, 10:41 04.04.2022, 10:43
Albaraka Türk’ten Çocuklara Özel Karagöz Hacivat Videoları

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Ramazan ayında çocukları unutmadı. Kültürümüzün en önemli öğelerinden Karagöz ve Hacivat, gölge sanatçısı Emre Turanlı tarafından Albaraka Türk destekleriyle dijital dünyaya taşındı. Çocukların en çok vakit geçirdiği ve Çocuk özelliği ile de kullanılabilen Youtube’da yayınlanacak olan Karagöz ve Hacivat gölge oyunu videoları Albaraka Türk’ün Youtube kanalında paylaşılacak.

Çocuk Fakültesi Kurucu Ortağı ve Kültür Turizm Bakanlığı Gölge Sanatçısı Emre Turanlı tarafından hazırlanan içerikler Ramazan ayı boyunca her akşam iftar sonrası 20.30’da yayınlanacak. Albaraka Türk destekleriyle yayınlanacak olan Karagöz ve Hacivat gösterileriyle kültür öğelerimizin yeni nesillere aktarılması ve dijital dünyada da var olması amaçlanıyor.

Ramazan ayı boyunca öğretici konular işlenecek

Her oyunda farklı bir temanın ve öğretici konunun yer alacağı videolar çocuklara nasihatler veren içerikler sunacak. Ramazan ayı boyunca 29 farklı konuya değinecek olan içerikler çocukların gelişimini ön planda Karagöz ve Hacivat karakterleriyle aktarılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gölge Sanatçısı Emre Turanlı, Çocuk Fakültesi Kurucu Ortağı olarak çocuklar için ürettiği içerik ve çalışmalarla tanınıyor.

“Çocuklarımızın kültür öğelerimizi tanımasını önemsiyoruz”

Karagöz ve Hacivat içerikleriyle ilgili konuşan Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü M. Esad Doğanlı, “Karagöz ve Hacivat kültürel değerlerimizin önemli bir öğesi. Bu denli değerli bir öğeyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ise bizlere bir görev oluyor. Albaraka Türk olarak kültür ve sanat dünyasına kattığımız çalışmalar bu görevlerin bir yansımasını diyebiliriz. Bu Ramazan ayında çocuklarımızı da unutmadık ve onları Karagöz Hacivat dünyasına dijital ortamda bir yolculuğa çıkarmak istedik. Gölge sanatlarının ve çocuk gösterilerinin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden Emre Turanlı ile gerçekleştirdiğimiz bu projede Ramazan ayı boyunca Youtube’da Karagöz ve Hacivat içerikleri sunacağız. Tüm çocukları ve ebeveynleri her akşam 20.30’da YouTube kanalımıza Youtube kanalımıza bekliyoruz.” dedi.

#hacivat #karagöz
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