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Alanya'da tur teknesi alabora oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu.

Güncel 03.11.2020, 12:04
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Alanya'da tur teknesi alabora oldu

Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

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